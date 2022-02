Lavoro, allarme Confcommercio: al Sud occupazione donne crolla al 33%

Secondo l'associazione di categoria è trenta punti indietro rispetto al resto dell'Italia e alla media Ue. Sangalli: "Pnnr importante per dare spinta alla crescita del Meridione"

Confcommercio, in un rapporto sul Sud e il Pnrr redatto dal Centro studi sui dati al 2019, lancia l’allarme sull’occupazione femminile nel Meridione. In ques’area, infatti, il tasso delle donne al lavoro nella fascia 15-64 anni "è precipitato al 33%" contro un tasso del 59,2% al Centro-Nord e del 63% nell'Ue-27, ossia 30 punti indietro al resto dell'Italia e dell'Europa. Nel report dell'associazione si sottolinea che addirittura in Calabria il tasso di occupazione delle donne è sceso dal 31% del 2007 al 30,3%. La partecipazione delle donne al mercato del lavoro nel Mezzogiorno è "assurdamente bassa", afferma l’associazione.