Private Equity, cos'è e come funziona

Cosa significa che Chiara Ferragni apre a un private equity? E perchè è importante?

Perchè di solito, quando una azienda vuole crescere, e tanto come spiegato da Ferragni, ha bisogno di nuove risorse finanziarie. Ecco, i private equity fanno proprio questo. Sono in sostanza degli investitori in cerca di opportunità e quando le trovano apportano nella società in cui investono ingenti risorse finanziarie (nel caso specifico inietterebbero quattrini nella impresa dell'influencer). Una società di private equity deve avere una visione relativamente a ciò in cui investe e deve accettare il rischio ovvero l'investimento potrebbe anche rivelarsi sbagliato.

Altro aspetto da considerare è che uno degli obiettivi del private equity è contribuire alla crescita dell'azienda in cui investe per "monetizzare" al momento giusto il suo investimento. Ovvero, nel momento in cui l'azienda è cresciuta tanto e io, che ho aiutato l'imprenditrice a crescere, ho guadagnato bene, porto a casa il mio guadagno ed esco dall'investimento. Ecco perchè i private equity non sono considerati investitori di lungo termine.

Infine, da sottolineare che sono tante le imprese, soprattutto quelle costituite da giovanissimi, alla ricerca di private equity, proprio perchè vorrebbero degli investitori pronti a credere nel loro progetto. Per Ferragni questo problema non esiste - è evidente la potenzialità del suo business e la forza del suo brand - e non mancheranno gli investitori.