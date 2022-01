2/10 ©IPA/Fotogramma

La nuova regolamentazione entrerà in vigore a fine gennaio e consiste in un servizio gratuito messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico che consente agli utenti di opporsi all’utilizzo del proprio numero telefonico per finalità promozionali

Garante privacy, attenzione al microfono sempre acceso del telefono