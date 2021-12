Grazie a un emendamento alla Manovra e a un rifinanziamento di 1,5 milioni di euro, prosegue anche per i lavori del prossimo anno l’agevolazione fino a 1.000 euro sotto forma di detrazione fiscale, pensata per favorire il risparmio di risorse idriche. Per chi invece ha effettuato interventi nel 2021, le domande possono essere presentate dall’1 gennaio 2022