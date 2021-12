Tim, Luigi Gubitosi si dimette con un accordo da 6,9 milioni di euro

La nota del cda sull’offerta Kkr

Intanto il cda di Tim e il Comitato ad hoc designato per analizzare la proposta di interesse indicativa e non vincolante di Kkr "si impegnano a procedere, con il supporto degli advisor, in maniera tempestiva ed esauriente, in linea con i doveri fiduciari e nell'interesse di tutti gli stakeholders", si legge in una nota al termine del cda. Il Consiglio e il Comitato hanno analizzato la lettera inviata da Kkr il 14 dicembre, "che riflette il contenuto del comunicato stampa". Al momento "sono in corso una valutazione dettagliata" della manifestazione di interesse e "un'analisi comparativa della stessa rispetto ad alternative strategiche e prospettive future della società, mirate a decidere, tra le altre cose, se dare accesso alla due diligence richiesta da Kkr". Intanto il management sta intraprendendo una revisione del piano: "Questo processo è complesso e richiederà dei tempi che in questo momento non sono quantificabili" precisa la nota.