Evasione fiscale per la prima volta sotto 100 miliardi

A Sky TG24 Business il commercialista Gianluca Timpone spiega in termini semplici cos'è il "tax gap" e perchè gli strumenti messi in campo dallo Stato negli ultimi anni stanno dando buoni risultati. Ed evidenzia anche come ci sia molto ancora da fare per scovare l'evasione cosiddetta consensuale, che si ha quando venditore e compratore si accordano per non dichiarare tutto o parte il movimento di denaro e non pagare le relative tasse.

Nella puntata di martedì 14 dicembre (rivedila qui) spazio anche alle decisioni delle banche centrali per contenere l'inflazione, alla vigili della riunione della FED, e alle scelte dei risparmiatori per il 2022, con Carlo De Luca di Gamma Capital e Stefano Gianti di Swissquote.