Tim, Letta: "Grande preoccupazione per il futuro dell'azienda"

La soluzione per sbloccare il dossier Kkr

leggi anche

Tim, Gubitosi si fa da parte: deleghe a Labriola e Rossi

Gubitosi, in una riunione molto lunga, durata quasi 6 ore, ha rimesso le deleghe come soluzione per sbloccare il dossier Kkr. Il passo è quello di affidare le deleghe che aveva come amministratore delegato al presidente Salvatore Rossi e sostituirlo nell'incarico di direttore generale con Pietro Labriola, che resterà ceo di Tim Brasile. Per l'esame della proposta di Kkr nasce un Comitato ad hoc in cui oltre allo stesso Rossi avrà un ruolo di rilievo Paola Sapienza, che - nominata Lead Independent Director - sarà in un certo senso il garante del mercato. Insieme ad altri tre consiglieri Paolo Boccardelli, Marella Moretti e Ilaria Romagnoli, avvieranno "tempestivamente" e con il supporto degli advisor (dovrebbero essere incaricati Goldman Sach e Intes Sanpaolo, ndr) le attività istruttorie per consentire poi al Cda di valutare la proposta del fondo Usa.