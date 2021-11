Su Sky TG24 il premio Eccellenza per manager e aziende

Decima edizione del Premio Eccellenza organizzato da Manageritalia, Confcommercio e Cfmt. Come manager e aziende hanno raggiunto obiettivi di successo con impegno, passione, gettando Il cuore oltre l’ostacolo. L'evento sul canale 501 e sul sito di Sky TG24. IL VIDEO INTEGRALE: PARTE I - PARTE II

Il Premio Eccellenza

Il Premio Eccellenza, intitolato a Lido Vanni, è l’iniziativa biennale nata nel 2000 che ha l’obiettivo di individuare tra tutti gli iscritti, purché attivi in una azienda aderente ai settori contrattuali di Manageritalia o pensionati in attività, i manager capaci di distinguersi in campo professionale e sociale grazie alle segnalazioni di colleghi, familiari, altri iscritti, aziende aderenti ai settori contrattuali di Manageritalia.

Con la quarta edizione, nel 2005 assume respiro nazionale estendendo il Premio anche al mondo delle imprese e della formazione, riconoscendo così a 360° il valore e l'importanza dell'eccellenza terziaria nel nostro paese.

Edizione 2021

Per la decima edizione, abbiamo cercato manager eccellenti, dirigenti, quadri, executive professional che nel periodo 2019 – 2021 si siano distinti per attività di elevato significato e spessore, con particolare attenzione verso azioni intraprese nella gestione della situazione imposta dall’emergenza sanitaria causata dalla pandemia Covid19.