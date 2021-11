Golden power, cos'è lo strumento che il governo potrebbe usare su Tim

"In Tim c'è la rete, che è il vero asset strategico per il Paese. Dunque, il golden power viene esercitato per ciò che riguarda la rete, su cui il governo vuole avere giustamente voce in capitolo". A Sky TG24 Business, Federico De Rosa, giornalista de Il Corriere della Sera, spiega come l'infrastruttura dell'azienda guidata da Luigi Gubitosi sia di interesse strategico per l'Italia: "Tim ha sia la rete italiana, fissa e mobile, sia una parte importante di quella internazionale, costituita in una società che si chiama Telecom Italia Sparkle, che possiede oggi la quinta rete internet più importante al mondo". Per questo motivo, il fatto che Palazzo Chigi stia vagliando l'ipotesi di esercitare la golden power, la regola cioè che dal 2012 (modificata poi nel 2019) permette al governo di bloccare o porre condizioni all'acquisto da parte di gruppi stranieri di imprese ritenute d'interesse vitale per lo Stato (negli ambiti difesa, sicurezza nazionale, energia, trasporti, telecomunicazoni), non è solo lecito per De Rosa, ma anche corretto.