Golden power, cos’è lo scudo per aziende e settori strategici

Il golden power è lo "scudo" che fornisce al governo "poteri speciali" e che può essere usato con l'obiettivo di salvaguardare gli assetti delle imprese operanti in ambiti ritenuti strategici e di interesse nazionale

E’ nato con l’obiettivo di salvaguardare gli assetti delle imprese operanti in determinati ambiti strategici e di particolare interesse nazionale e di fornire ai governi che si sono succeduti nel tempo “poteri speciali” per dettare specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni, porre veti o imporre determinate delibere societari per alcuni settori delimitati. Il golden power, ovvero questa sorta di scudo che il governo può usare quando lo ritenga necessario, sebbene l’attuale governo Draghi su questo strumento sia cauto, fu introdotto la prima volta nel 2012 superando di fatto nel nostro paese lo strumento della cosiddetta golden share, che nel 2009 fu oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, che ritenne che il sistema italiano violasse la libera circolazione di capitali pur riconoscendo "legittimo e difendibile" il fine di salvaguardare gli interessi vitali dello Stato.