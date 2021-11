Allianz China Life ottiene l’approvazione dal regolatore cinese

Allianz sarà la prima compagnia assicuratrice Vita ad operare in Cina con azionariato totalmente straniero. Lo Shanghai Regulatory Bureau della China Banking and Insurance Regulatory Commission ha infatti autorizzato Citic Trust a trasferire il 49% della sua partecipazione in Allianz China Life, la joint venture aperta nel 1999, ad Allianz (China) Insurance Holding. Al completamento del trasferimento, Allianz China Life diverrà una controllata interamente posseduta da Allianz China Holding, e la prima compagnia assicuratrice Vita ad azionariato totalmente straniero ad operare in Cina, sviluppata da una joint venture.