Basta stimoli, tassi inalterati: la scelta della Fed era obbligata?

"L'inflazione è alta, ma l'occupazione ancora non è tornata ai livelli pre-pandemia: poche persone si offrono per andare a lavorare. Bisogna che si normalizzi anche il mercato del lavoro, prima di arrivare eventualmente al tema tassi. Ci vuole tempo, non è qualcosa che avviene per forza meccanicamente subito dopo la rimozione degli acquisti di bond". Così Antonio Cesarano, Chief Global Strategist per Intermonte Sim, a Sky TG24 Business, in merito alla decisione della Federal Reserve (Fed) di interrompere l'acquisto di titoli (il cosiddetto "tapering"), che finora era stato motivato dell'emergenza pandemica, senza però toccare i tassi di interesse, che resteranno tra 0% e 0,25%. Dai 120 miliardi di dollari attuali mensili, l'istituto passerà a 105 miliardi a novembre, 90 a dicembre, procedendo di mese in mese a un taglio di 15 miliardi, fino a concludere il processo a giugno 2022. In ogni caso, la banca centrale si è detta "pronta ad adeguare il ritmo degli acquisti se giustificato dai cambiamenti nelle prospettive economiche".