Ovs acquisisce la rete di negozi del marchio Gap in Italia

Ovs ha acquisito la rete di negozi a marchio Gap in Italia, come previsto dall'accordo tra le due aziende. La cessione avverrà a febbraio 2022, mentre la partnership tra le società è iniziata nel 2020 con un accordo di franchising che prevedeva l’inserimento del brand GapKids nei negozi Ovs e la vendita delle collezioni Gap uomo, donna, bambino nell’e-commerce Ovs. Adesso il marchio italiano acquisirà anche i negozi Gap stand alone presenti in Italia.