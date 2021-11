Autostrade, colonnine di ricarica solo in 11 stazioni di servizio

Ritardi burocratici stanno rinviando l'elettrificazione delle aree di sosta in autostrada. Un caso che ci può insegnare qualcosa anche sul Pnrr. IL CORNER Condividi

In Italia le colonnine elettriche in autostrada sono ancora pochissime. Secondo i dati forniti da Enel X, solo 11 aree di servizio avrebbero a disposizione punti di ricarica rapida per le auto elettriche (escluse quelle di Tesla, disponibili solo per le auto di Elon Musk). D'altronde anche per quanto riguarda l'intera rete di ricarica, comprese le colonnine più lente, l'Italia è fanalino di coda tra i grandi paesi europei. Italia ha solo 13mila colonnine di ricarica, mentre in Germania sono 44.464, in Francia 45.246, nel Regno Unito 32.396.

I ritardi sulle colonnine in autostrada Sulle ricariche in autostrada il governo aveva tentato di accelerare. Nella legge di bilancio dell'anno scorso aveva dato tempo ai concessionari autostradali fino a giugno 2021 per realizzare una rete di ricarica efficiente e capillare. Scaduto questo termine, i gestori avevano la possibilità di offrirsi direttamente ai concessionari per vendere i propri servizi. Il termine è stato tuttavia ulteriormente ritardato, perché l'Autorità di regolazione dei trasporti (Art) ha deciso di prendersi fino a febbraio 2022 per definire i criteri con cui dovranno essere scritti i bandi per l'installazione delle colonnine. Una scelta che è stata criticata da Federauto, per il rischio di accumulare ancora più ritardo. La domanda di punti di ricarica è infatti in forte aumento: in Italia ogni 100 auto vendute, 13 sono elettriche e ibride plug-in e Tesla Model 3 è risultato il modello più venduto in Europa a settembre. L'Art ha respinto le accuse, scrivendo in una nota che "installare punti di ricarica elettrica per autoveicoli è già attualmente possibile".