Jens Weidmann si dimette dalla presidenza della Bundesbank

"Un nuovo capitolo"

“Sono convinto che dieci anni sia un buon tempo per aprire un nuovo capitolo. Per la Bundesbank e anche per me”, ha scritto nella sua dichiarazione. Weidmann ha ringraziato il suo personale e anche i colleghi del Consiglio direttivo della Bce sotto la guida di Christine Lagarde. Appresa la notizia, la presidente della banca centrale europea ha affermato che “Jens è un buon amico personale sulla cui lealtà posso sempre contare. Anche se aveva opinioni chiare sulla politica monetaria, sono sempre rimasto colpito dalla sua ricerca di un terreno comune nel Consiglio direttivo, dalla sua empatia per i suoi colleghi dell'Eurosistema e la sua disponibilità a trovare un compromesso”.