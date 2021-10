7/10 ©IPA/Fotogramma

Il Bonus luce e gas 2021 si potrà sommare a quello già in vigore e noto come Bonus bollette (bonus sociale). Lo sconto sarà riconosciuto in automatico in bolletta (non sarà dunque necessario farne richiesta da parte di chi ne ha diritto) e le maggiorazioni andranno a sommarsi agli importi già percepiti nei mesi precedenti