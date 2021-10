Alfa Romeo presenta il nuovo modello di business 'built to order'

‘Built to order’

vedi anche

Annullato il Salone di Ginevra 2022 per il terzo anno consecutivo

“Il nuovo modello sarà ‘built to order’ per almeno l’80%”, spiega Imparato, “produrremo le auto solo se abbiamo il cliente finale. A inizio 2021 eravamo al 38%, passeremo all’80 entro il 2023”. Un sistema che permetterà allo storico marchio della casa di Arese di risparmiare sui costi di produzione. “Non dobbiamo produrre auto che non hanno clienti, nessuna macchina deve restare più di 90 giorni nei parcheggi”, dichiara il Ceo di Alfa che promette un impatto 0 di questa mossa sui concessionari. Non solo tagli, però. Imparato ha anche ufficializzato un progetto che prevede “fino al 2026 un lancio all’anno di Alfa Romeo, Ds e Lancia”. In particolare, il nuovo suv Tonale a marchio Alfa “sarà prodotto a partire da marzo 2022 e sarà in vendita in Italia a giugno”. Per il 2024, invece, attesa la nuova Lancia Ypsilon elettrica.