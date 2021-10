Il Festival dell’Economia di Trento organizzato dal Sole 24 Ore

Il Festival dell’Economia di Trento si rinnova e dall'edizione numero 17 che si terrà dal 2 al 5 giugno, dopo la storica partnership con l’editore Laterza e l’economista Tito Boeri, passa per la prima volta sotto il gruppo 24 Ore che ne curerà l'organizzazione per i prossimi 3 anni. Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, sarà presidente del Comitato scientifico ed editoriale.

I tre filoni del festival

Tre i filoni, ha spiegato, lungo i quali si svilupperà l’evento: quello accademico, con maggiore attenzione all’Ateneo trentino, quello sull'economia industriale ed il coinvolgimento del territorio. Per il presidente del gruppo Edoardo Garrone, il Sole dedicherà tutte le sue capacità anche organizzative per fare del Festival un appuntamento importante e più internazionale. Al Festival, ha aggiunto l’amministratore delegato del Gruppo Giuseppe Cerbone, ci sarà tutta l'autorevolezza del brand grazie alla sintesi con la nostra piattaforma multimediale e digitale. Coinvolti infatti il quotidiano, Radio 24, l’agenzia Radiocor e il Sole 24 Cultura.

La novità del “Fuori Festival” per giovani e famiglie

Ma ci sarà anche spazio, come annunciato dall’Ad di 24 Ore Eventi Federico Silvestri, per un “Fuori Festival”, simile a quello che si organizza a Milano in occasione del Salone del Mobile, pensato soprattutto per il pubblico più giovane e le famiglie con nuovi linguaggi e approcci.

"Fa onore al Trentino che un gruppo così organizzi il Festival", ha commentato il Presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti.