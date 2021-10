Italvolt: in Italia gigafactory più grande d'Europa. Ma con che soldi?

Per produrre tutte le auto elettriche di cui avremo bisogno nei prossimi anni dovremo investire molto nel mercato delle batterie, di cui questi nuovi veicoli sono dotati. In Europa è un settore molto ridotto rispetto a quanto accade in Cina, che spadroneggia nella produzione di batterie.

Per recuperare lo svantaggio alcuni gruppi, come Tesla, stanno progettando forti investimenti in Unione Europea. Tra questi c'è anche Italvolt, la newco dello svedese Lars Carlstrom, che promette di aprire una fabbrica di batterie elettriche a Scarmagno (provincia di Torino), sul suolo che ha ospitato lo stabilimento di Olivetti.

Carlstrom, intervistato a Sky TG24 Business, ha affermato che la gigafactory sarebbe «una delle più grandi d'Europa», in grado di impiegare fino a 3mila dipendenti e di produrre 45 Gwh di batterie. Guarda nel video l'intera intervista al Ceo di Italvolt. La società ha sottoscritto di recente con Prelios Sgr, gestore del Fondo Monteverdi, un accordo vincolante per l’acquisto di un’area di 1 milione di metri quadrati a Scarmagno, terreno che dovrà essere bonificato. Il prossimo step dovrà essere ottenere i permessi di costruzione per lo stabilimento, che dovrebbe essere progettato dalla divisione Architettura di Pininfarina.

L'investimento sulla gigafactory andrà finanziato, dovrebbe valere attorno a 3 miliardi e mezzo di euro, ma Carlstrom non sembra in grado di farlo da solo. Lo svedese aveva già compiuto un tentativo simile nel Regno Unito, senza successo. Inoltre La Stampa ha scritto che Carlstrom ha avuto incarichi in 12 società in Svezia, di cui quattro sono in una procedura concorsuale. Il quotidiano di Torino si è detto anche in grado di dimostrare che il manager non abbia dichiarato reddito imponibile negli ultimi cinque anni in Svezia, dove è residente. Carlstrom ha smentito alcune di queste accuse durante l'intervista a Sky.

Guarda qui sotto l'intera puntata di Sky TG24 Business del 6 ottobre 2021, in cui è stato ospite anche Carlo De Luca (Gamma Capital Markets).