Brexit, Coldiretti: a rischio 3,6 miliardi di export made in Italy

In Gran Bretagna nel 2021, per la prima volta da almeno un decennio, si è registrato un calo dell'approvvigionamento dell'agroalimentare italiano pari al 2%

Gli effetti della Brexit con le difficoltà nelle consegne mettono in pericolo 3,6 miliardi di valore annuale delle esportazioni agroalimentari made in Italy in Gran Bretagna che nel 2021, per la prima volta da almeno un decennio, risultano in calo (-2%). Un dato che è in netta controtendenza rispetto all'aumento del 12% che si è registrato sul mercato mondiale secondo l'analisi della Coldiretti su dati Istat.

L’allarme lanciato da Coldiretti E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti in riferimento alle difficoltà di approvvigionamento Oltremanica per cibo e benzina che hanno costretto il premier Boris Johnson a concedere fino a 10.500 visti di lavoro temporanei a causa della carenza di manodopera nell’autotrasporto e nell’alimentare.

Gran Bretagna al quarto posto tra i partner commerciali dell’Italia "La Gran Bretagna – sottolinea la Coldiretti – si classifica al quarto posto tra i partner commerciali del Belpaese per cibo e bevande dopo Germania, Francia e Stati Uniti. Dopo il vino, con il prosecco in testa, al secondo posto tra i prodotti agroalimentari italiani più venduti in Gran Bretagna ci sono i derivati del pomodoro, ma rilevante è anche il ruolo della pasta, dei formaggi, salumi e dell’olio d’oliva. Importante anche il flusso di Grana Padano e Parmigiano Reggiano".

Calo esportazioni nel primo semestre del 2021 Nel primo semestre del 2021 le esportazioni agroalimentari made in italy in Gran Bretagna sono calate per la prima volta in 10 anni. A pesare è stato - precisa la Coldiretti – il calo delle spedizioni dall’Italia di pasta (-27%), salsa di pomodoro (-14%), di formaggi (-6%) e vini e spumanti (-2%), in netta controtendenza a quanto avviene nel resto del mondo. A pesare sull'export alimentare nazionale in Uk sono le difficoltà burocratiche ed amministrative che interessano le nuove procedure doganali e riguardano anche l'aumento dei costi di trasporto dovuti a ritardi e maggiori controlli.