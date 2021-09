Alitalia, pubblicato il bando per la cessione del marchio

Entra nel vivo la partita per l'acquisizione del marchio Alitalia. I commissari straordinari della compagnia in amministrazione straordinaria, Gabriele Fava, Giuseppe Leogrande, Daniele Santosuosso, hanno pubblicato oggi su alcuni quotidiani (e in versione inglese sul Financial Times) l'invito ai "soggetti interessati a formulare la propria offerta per l'acquisizione del brand Alitalia".