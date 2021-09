Salone del mobile, ripartenza boom: presenze sopra le aspettative

A Sky Tg24 Business il presidente della fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, traccia un primo bilancio del "Super-Salone" del rilancio: superate di gran lunga le stime sul numero dei visitatori, se ne attendevano circa 50 mila, sono già più di 60 mila (in attesa del bilancio definitivo). Guarda il video

Milano torna a riempirsi di speranze e prospettive: il Salone del Mobile 2021 ha segnato, come era nelle attese di tutti, una ripartenza forte dopo la crisi da covid, e il numero di presenze è di molto superiore alle aspettative. "Non solo - dichiara a Sky Tg24 Business Enrico Pazzali, presidente della fondazione Fiera Milano - ma circa la metà dei visitatori arriva dall'estero, da 120 Paesi, ed è un segnale fortissimo di ritorno alla normalità", così come il tasso di riempimento degli alberghi del capoluogo meneghino.

