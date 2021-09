7/10 ©IPA/Fotogramma

Per i piani di dilazione l'Agenzia della Riscossione ricorda che il pagamento delle rate in scadenza dall'8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della "zona rossa") al 31 agosto 2021 deve essere effettuato entro il 30 settembre 2021 versando almeno un numero di rate sufficiente a evitare la decadenza degli stessi, fissata dal decreto Ristori in 10 rate anche non consecutive. Le rate con scadenza successiva al 31 agisto 2021 mantengono invece l’originaria data di pagamento