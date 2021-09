Le commissioni superano i ricavi da prestiti: come cambiano le banche

Non è un caso che per la prima volta nel 2020 i ricavi da commissioni bancarie hanno superato quelle dei prestiti.

Il sistema bancario italiano è in evoluzione da anni. La redditività del settore è calata molto con la crisi finanziaria del 2011 e 2012, e rimane comunque più bassa della media europea. Per trovare soluzioni, le banche italiane hanno proceduto a fusioni e acquisizioni ( come quella probabile tra Mps e Unicredit ), alla riduzione del personale e a un cambiamento del business, spingendo sulla gestione del risparmio. Mentre è stata posta meno enfasi sulla concessione di crediti, non più così redditizi visti i bassi tassi di interesse.

A Sky TG24 Business si sono confrontati su questo Piergiacomo Braganti (WisdomTree) e Lando Sileoni (Fabi). Il sindacalista dei bancari ha affermato che «le banche si sono trasformate e si stanno trasformando sempre di più in negozi finanziari» per via «un po’ per la pressione dell’Unione europea e della Banca centrale europea che, con vincoli rigidi, pretendono banche con bilanci più leggeri e un po’ per una rinnovata e ancora più radicale, rispetto al passato, competizione tra i gruppi bancari italiani». Sileoni ha annunciato che Fabi chiederà «l'intervento della commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche che, assieme al Governo, farebbe bene a tenere strettamente sotto controllo le indebite pressioni commerciali, subite dalle lavoratrici e dai lavoratori bancari, per la vendita di prodotti finanziari anche rischiosi alla clientela».

