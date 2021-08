Rientro dei cervelli, la normativa che prolunga lo sconto fiscale

Entro il 30 agosto si può prolungare il regime agevolato per i lavoratori rimpatriati che hanno concluso nel 2020 i primi cinque anni. Per chi ha famiglia, ha comprato casa o deve comprarla è prevista una tassazione ridotta a seconda dei casi Condividi:

Il 30 agosto è il termine per prolungare il regime agevolato per i lavoratori rimpatriati per chi ha concluso nel 2020 i primi cinque anni. Dal 2021 c'è la possibilità di ottenere una riduzione delle imposte per altri cinque. Chi ha diritto all'agevolazione sono coloro che hanno famiglia e hanno comprato o compreranno una casa e godono delle agevolazioni per essere rientrati in Italia prima del 1° aprile 2019. Le disposizioni sono entrate in vigore a gennaio e il termine è stato prolungato di due mesi, al 30 agosto, per chi ha concluso il primo periodo agevolato a dicembre 2020.

Lo sconto e l'importo da versare La normativa prevede due aliquote diverse per lo sconto fiscale a seconda del numero di figli e se ha o intende acquistare una casa. Un lavoratore dipendente o autonomo che ha almeno un figlio minorenne o ha comprato o intende acquistare casa entro 18 mesi dall'opzione del regime agevolato (anche se senza figli), pagherà le tasse sul 50% del reddito. Chi ha tre o più figli e ha comprato o comprerà casa avrà tassato solo il 10% del reddito. Per poter usufruire dell'agevolazione, però, c'è da pagare una sorta di "tassa d'ingresso" pari al 10% del reddito da lavoro del periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, per chi ha un figlio o una casa, e al 5% per chi ha almeno 3 figli e una casa. Per il pagamento si deve utilizzare l'apposito modello F24 e la somma va versata in un'unica soluzione.