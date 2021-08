Enel acquista da Erg 19 centrali idroelettriche per 1 miliardo

Accordo siglato: Erg ha ceduto a Enel Produzione il 100% di Erg Hydro per 1 miliardo di euro. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione è stata effettuata attraverso la controllata Erg Power Generation. A passare di mano è stato un "sistema integrato di produzione di energia idroelettrica, che si estende fra Umbria, Lazio e Marche", composto da 19 impianti idroelettrici,7 impianti minihydro, 7 dighe, 4 bacini (corrispondenti a Salto, Turano, Corbara e Piediluco) e una stazione di pompaggio, per una potenza efficiente di 527 Mw e una produzione media annua di circa 1,5 TWh.