Le Maire a Sky TG24: l'aliquota minima globale va alzata oltre il 15%

Il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire ha risposto ad alcune domande di Sky TG24 durante il vertice G20 Finanze a Venezia. «Penso che abbiamo la migliore opportunità di trovare un accordo oggi qui al G20 per un nuovo sistema fiscale internazionale adatto al 21esimo secolo» ha risposto Le Maire alla domanda di Giovanna Pancheri «e ho già chiarito che per noi il 15% significa almeno il 15%. Abbiamo infatti il chiaro obiettivo di ottenere di più come aliquota minima sulle aziende perché siamo ambiziosi e vogliamo che sia il più efficace possibile».

Il ministro francese ha anche risposto a proposito della web tax francese: «Ho spiegato alla segretaria del Tesoro americano Janet Yellen che sono pronto a sottoscrivere un impegno legalmente vincolante per il governo francese che sarebbe incluso nella legge di bilancio 2022 per cui noi cancelleremo la web tax non appena l'aliquota minima globale entrerà in vigore».

