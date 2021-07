Birol (Iea): spero di non vedere il prezzo del petrolio salire a 100$

Fatih Birol (IEA) a Sky TG24 Business si è detto preoccupato dall'aumento del prezzo del petrolio: «Non posso dire se l'Opec possa davvero scomparire. Siamo tutti preoccupati dall'aumento e per il momento ci interessa capire come andrà avanti la produzione e la conseguente pressione sul prezzo. La domanda di greggio» ha spiegato Birol «cresce molto velocemente, anche grazie al successo delle campagne vaccinali. Ciò si traduce in una forte ripresa economica negli Usa e anche in Asia, che fa incrementare la domanda di petrolio. La produzione non riesce però ad aumentare tanto quanto sta volando l'economia. Ci serve una risposta, che per ora manca di convinzione».

Sull'ipotesi che il petrolio possa raggiungere i 100 dollari al barile (oggi è attorno ai 73-74) ha commentato che «io spero di non vedere la scritta 100 dollari sull'eticcheta del prezzo del petrolio. La ripresa economica globale è ancora fragile e se si dovesse arrivare a quella cifra si avrebbe un impatto che diminuirebbe l'impetto della crescita». Anche perché, ha spiegato, un prezzo così alto potrebbe avere un insieme di conseguenze negative anche sugli stessi paesi produttori, perché porterebbe gli operatori a incrementare gli investimenti sulle energie rinnovabili.