Gaia X, l'alleanza europea per un nuovo modello di cloud

Il futuro del cloud potrebbe vedere un ruolo più incisivo di quello attuale per i paesi europei. A contribuire all'obiettivo è Gaia-X, un'alleanza di aziende ed enti europei (ma non solo) lanciata su iniziativa franco-tedesca nel 2020 per ridisegnare le regole del mercato dei dati e del cloud, in cui oggi spadroneggiano i giganti americani e cinesi.

