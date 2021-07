Porsche cede il controllo di Bugatti a Rimac, il passaggio è ufficiale

Rimac Automobili, il costruttore croato di supercar elettriche, ha preso il controllo di Bugatti, come riporta anche Il Sole 24 Ore . L'iconico brand francese, dal 1998 inserito nel gruppo Volkswagen e da quest'anno gestito da Porsche, confluirà come Bugatti Rimac nel Rimac Group, che sarà il principale azionista con una quota del 55%, mentre il restante 45% sarà di Porsche. La formula è quella della joint venture. Bugatti sarà portata nella nuova società mista dall’attuale proprietario Volkswagen e le azioni saranno poi trasferite a Porsche.

L'accordo

Il fondatore dell’azienda croata, Mate Rimac, manterrà la sua partecipazione originale nel Gruppo Rimac al 37%, con Porsche al 24%, Hyundai Motor Group che farà lo stesso al 12% e altri investitori al 27%. L’intesa è stata firmata dagli amministratori delegati delle due società Oliver Blume e Mate Rimac. Per la costituzione della società mista si dovrà attendere il quarto trimestre del 2021, dopo aver ottenuto l’approvazione delle autorità antitrust di diversi Paesi, come spiega la stessa Porsche in un comunicato stampa.