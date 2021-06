Inflazione, crescita stabile in Italia. Ma perché è così importante?

A giugno in Italia stabile al +1,3%, in Eurozona addirittura cala al +1,9%. Per De Novellis è "bassissima" rispetto a quanto accade negli Usa. Guarda il video

L'inflazione, cioè la crescita dei prezzi, è a giugno al +1,3% in Italia. Uno dei dati più bassi tra i grandi paesi dell'Eurozona, dove invece la media della crescita dei prezzi è stata dell'1,9% (in discesa rispetto a maggio). Questi sono i dati Eurostat usciti mercoledì 30 giugno, e che dimostrano come in Eurozona la crescita dei prezzi non sta vivendo il rally che abbiamo visto negli Stati Uniti (in cui i prezzi sono arrivati al +5% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso).