12/12 ©Ansa

In materia fiscale dovrebbe arrivare un aiuto anche per i proprietari di casa su cui pende uno sfratto bloccato da marzo dell'anno scorso. Diverse proposte puntano infatti all'esonero in tutto o in parte dall'Imu e il punto di caduta potrebbe essere la cancellazione della prima rata con la previsione di un rimborso per chi abbia comunque pagato puntuale il 16 giugno in attesa dell'approvazione della norma