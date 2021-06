Alitalia non ha soldi per pagare metà stipendi, sciopero il 18 giugno

La compagnia ha fatto sapere di non essere in grado di erogare l'altro 50% dello stipendio di maggio ai propri dipendenti perché non sono ancora arrivati i 100 milioni stanziati dal governo col decreto Sostegni bis. I commissari sono anche tornati all'attacco contro la Commissione Ue per il modo con cui sta portando avanti la trattativa con l’esecutivo sul dossier Ita. I sindacati: “Inaccettabile, confermiamo lo sciopero nazionale” Condividi:

Per il 18 giugno è stato indetto uno sciopero nazionale di tutto il trasporto aereo. La data è stata confermata dai sindacati dopo che Alitalia ha fatto sapere di non avere in cassa i soldi per pagare l'altra metà degli stipendi di maggio ai suoi dipendenti, in quanto non sono ancora arrivati i 100 milioni stanziati dal governo col decreto Sostegni bis. La compagnia è anche tornata all'attacco contro la Commissione Ue per il modo con cui sta portando avanti la trattativa con l’esecutivo sul dossier Ita.

Alitalia: “Non siamo in grado di erogare l'altro 50% dello stipendio” "Purtroppo non siamo in grado di erogare l'altro 50% dello stipendio perché siamo in attesa di avere una visibilità sui tempi di accredito del finanziamento previsto di 100 milioni per poter dar seguito all'altro 50%", ha dichiarato il commissario straordinario di Alitalia Gabriele Fava, in audizione alla commissione Bilancio della Camera insieme ai colleghi Giuseppe Leogrande e Daniele Santosuosso. "Per noi la situazione è veramente molto critica dal punto di vista economico e giuslavoristico perché adesso avremo anche l'erogazione della quattordicesima, il cui netto si aggira tra 22 e 23 milioni di euro", ha aggiunto il commissario, spiegando che si tratta di "un incremento di costo significativo al quale non siamo assolutamente in grado di far fronte in questo momento". Per cui, ha detto ancora, "è vitale per noi avere una iniezione di liquidità per far fronte sia alla parte rimanente degli stipendi sia ai prossimi mesi".

I crolli dei ricavi L'atro commissario, Daniele Santosuosso, ha poi illustrato i dati sui ricavi dalla vendita dei biglietti e del numero dei passeggeri trasportati da inizio anno rispetto al 2019, ossia pre-Covid: registrano, ha detto, "delle curve ampiamente, drammaticamente discendenti". Nel dettaglio, i crolli dei ricavi da vendita dei biglietti variano tra l'85 e il 90% per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile. Santosuosso ha lamentato il fatto che i rimborsi Covid ottenuti da Alitalia sono sempre stati molto più bassi rispetto alle somme documentate richieste. Per il periodo 1 novembre-31 dicembre 2020 sono stati riconosciuti aiuti per 24,7 milioni su 55,497 milioni richiesti. I ristori relativi a gennaio sono stati pari a 12,835 milioni su 17,431 milioni richiesti. I ristori chiesti, con istruttoria ancora in corso, per il periodo 1 marzo-30 aprile sono pari a 67,734 milioni, ha spiegato il commissario, parlando di "un quadro impietoso" per quanto riguarda le finanze di Alitalia.

La trattativa tra la Commissione europea e il governo sul dossier Alitalia-Ita Santosso ha aggiunto che non aiuta a migliorare il quadro il fatto che continua a trascinarsi la trattativa tra la Commissione europea e il governo sul dossier Alitalia-Ita. È "indispensabile ottenere altri finanziamenti in attesa che si completi l'iter di definizione con la Commissione", ha detto. "La rigidità con cui la Commissione Ue interpreta e applica il principio concorrenziale di discontinuità non favorisce gli avanzamenti" nei negoziati, ha aggiunto. "Non abbiamo ancora un punto di caduta, certezza sulle date, è decisivo avere una posizione ferma, scritta da parte del governo sulla quale fare un ragionamento definitivo per quanto riguarda i tempi, il perimetro e le modalità di trasferimento da Alitalia ad Ita", ha spiegato infine il commissario Leogrande.