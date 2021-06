Depop, la app del fashion venduta a Etsy per 1,6 miliardi di dollari

L'unicorno “made in Italy” è una app per vendere capi usati. Fondata dal milanese Simon Beckerman, è stata creata e sviluppata nel nostro Paese. Dispone di una community di 30 milioni di utenti registrati in oltre 150 Paesi. Ora passa per 1,625 miliardi di dollari al gruppo statunitense dedicato allo shopping di oggetti artigianali e creativi

Depop, app per vedere e acquistare capi usati e vintage, è stata ceduta per 1,625 miliardi di dollari al gruppo statunitense Etsy, marketplace quotato al Nasdaq e dedicato allo shopping di oggetti artigianali, originali e creativi. Il fondatore di Depop, società divenuta un “unicorno”, come sono chiamate le startup la cui capitalizzazione supera il miliardo di dollari, è il design grafico Simon Beckerman, nato e cresciuto a Milano. E la stessa Depop, inizialmente concepita come social network attraverso il quale i lettori del magazine PIG, fondato dallo stesso Beckerman, potevano comprare gli oggetti dei giovani creativi ospitati dalla rivista, è stata sviluppata in Italia, all'interno dell'incubatore di startup H-Farm, prima di traslocare nel 2012 a Londra, dove ha tuttora il suo quartier generale.

La crescita di Depop

approfondimento

Moda, l'arte del riciclo: le star che hanno indossato lo stesso abito

"Depop in 10 anni ha fatto qualcosa di straordinario, raggiungendo dei numeri che molti gruppi industriali raggiungono in due generazioni", ha dichiarato il presidente e fondatore di H-Farm, Riccardo Donadon, che parla di "una storia bellissima fatta di umiltà, grandissima visione, enorme sensibilità per il design, capacità di ragionare in grande, ed un incredibile capacità di saper interpretare la società di oggi".

30 milioni di utenti registrati

Oggi Depop, trasformata in un marketplace globale per la vendita di capi usati che si ispira ai valori della creatività, della sostenibilità, dell'inclusione e della diversità, dispone di una community di 30 milioni di utenti registrati in oltre 150 Paesi, 4 milioni di compratori e 2 milioni di venditori attivi, uffici a Manchester, New York, Los Angeles e Sydney, e un team di oltre 300 persone. La sua popolarità è diffusa soprattutto tra i giovani: il 90% degli utenti attivi ha meno di 26 anni e Depop è il decimo sito di shopping più visitato dalla Z Generation americana. Dalla vendita H-Farm incassa complessivamente 11 milioni di euro a fronte di un investimento di 800 mila euro. Ieri il titolo è balzato in Borsa facendo registrare una crescita del 12%.