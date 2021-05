Recovery Plan, l’impatto dei fondi Ue sull’occupazione

approfondimento

L'agenda delle riforme legate al PNRR, ecco il cronoprogramma

Questa la situazione, ma tornando agli effetti del Recovery Plan sul lavoro, come sono messi gli altri Paesi nel resto d’Europa? Premessa importante: è molto complicato fare paragoni tra i piani presentati. Diverso l’ammontare dei fondi, diversa la destinazione degli investimenti e la loro distribuzione nel tempo.

Ha provato comunque a fare una comparazione Andrea Garnero, economista dell’Ocse, andando a vedere quanti posti di lavoro vengono creati ogni milione di euro stanziato.

L'Italia è ultima con 3,9 contro i 12 della Francia, gli 11,5 della Spagna e gli 8,2 della Germania. Anche la Grecia ci supera con i suoi 6,2. E questo nonostante il nostro Paese sia il primo beneficiario dei fondi europei e utilizzi al massimo sia i sussidi che i prestiti da rimborsare.



Il contributo maggiore al lavoro è dato dalle prime due missioni del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, quelle che riguardano la transizione digitale e ecologica rispettivamente con un +0,9% e un +0,8%. C’è chi dice che questo apporto potrebbe essere ancora più incisivo.

Il problema è che molte delle nuove tecnologie protagoniste di queste trasformazioni non sono prodotte in Italia o lo sono in maniera ancora limitata, come le auto elettriche o le loro batterie, solo per fare un esempio. Se quelle filiere non verranno sviluppate nel nostro Paese, come sottolineano i sindacati, difficilmente potranno beneficiare appieno degli investimenti del Recovery.