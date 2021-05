The voice of business: the interview with Massimo Lapucci

The interview with Massimo Lapucci, Secretary General of Fondazione CRT. Watch the video.

Italian version below.



An extra-ordinary reality in Turin, Piedmont, leading in the way in economic recovery, Fondazione CRT is a private, non-profit organisation. It’s active in various sectors: from the preservation and promotion of the artistic heritage to scientific research. 100 million Euros invested in OGR an imposing late XIX century industrial complex for railway coaches maintenance, today is a high-tech hub for innovation and art.

In italiano

Una realtà straordinaria a Torino, Piemonte. all'avanguardia nella ripresa economica, la Fondazione CRT è un'organizzazione privata senza scopo di lucro. È attiva in diversi settori: dalla conservazione e promozione del patrimonio artistico alla ricerca scientifica. 100 milioni di euro investiti nella OGR, imponente complesso industriale di fine Ottocento per la manutenzione dei vagoni ferroviari, oggi polo high-tech per l'innovazione e l'arte.