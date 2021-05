Cina, la popolazione cresce ma al ritmo più basso di sempre

La popolazione cinese cresce anche nel 2020, e supera i 1,41 miliardi di abitanti. Dopo alcune indiscrezioni per cui quest'anno avremmo potuto vedere addirittura il primo storico calo demografico cinese, in realtà le statistiche ufficiali del governo rivelano un incremento. Ma il trend rimane in forte rallentamento: la variazione decennale tra il 2010 e il 2020 è infatti la più ridotta nella storia della Repubblica Popolare Cinese.