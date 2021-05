Il settore fieristico riparte dal Salone del Mobile a settembre

Il Salone del Mobile si farà in presenza, a Milano, in settembre. Con l'aumento delle vaccinazioni e le maggiori possibilità di viaggiare, le fiere italiane si aspettano una ripresa nella seconda metà dell'anno. Guarda il video

Il settore fieristico italiano è stato molto colpito dalla pandemia. Ora, con il miglior ritmo della campagna vaccinale e con le possibilità di viaggiare in Europa e anche da fuori, il comparto guarda con maggior ottimismo la seconda parte del 2021. Anche per questo Federlegno ha confermato, anche se in forma ridotta, l'organizzazione del Salone del Mobile a Milano a settembre.

I dubbi inizialmente non erano isolati, perché si temeva che non fosse ancora arrivato il momento di riaprire le fiere: le nuove modalità di vendita online, che hanno dato i loro frutti durante i lockdown, hanno infatti almeno parzialmente mutato il panorama.

Ne ha parlato a Sky TG24 Business Enrico Pazzali, Presidente Fondazione Fiera Milano. Guarda nel video un estratto delle sue risposte. Clicca invece qui per rivedere la puntata integrale, in cui sono stati ospiti anche Bruno Rovelli (responsabile degli investimenti di Blackrock Italia) e Michele Geraci (professore a contratto New York University Shanghai).