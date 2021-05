Pagamenti alle imprese, una proposta da Cribis contro la crisi

Allungare i tempi per effettuare i pagamenti tra imprese (ad esempio 70 giorni anzichè 35), ma rispettare l'esatto giorno di scadenza. A Sky Tg24 Business Marco Preti, ad di Cribis, società specializzata in monitoraggio del credito alle imprese, avanza una proposta concreta per limitare i ritardi nei pagamenti che stanno mettendo in grave difficoltà molte aziende italiane. Si eviterebbe così la necessità di solleciti di pagamento e altre attività che sono costi impliciti e che pesano sulle aziende italiane. In Germania o altri Paesi del Nord Europa il "pagamento alla scendenza" è la regola in due terzi dei casi, da noi troppe incertezze zavorrano l'attività d'impresa.

