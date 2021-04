Agenti assicurativi in sciopero il 27 aprile contro l’Ivass

Le critiche contro l'Authority di settore riguardano l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti che, secondo gli addetti ai lavori, non fanno altro che aumentare la burocrazia. Il presidente dello Sna (Sindacato nazionale agenti di assicurazione), Claudio Demozzi: "Le nuove disposizioni normative, così come volute dall’Istituto di Vigilanza, mortificano la figura dell’Intermediario professionista"

Le agenzie di assicurazione italiane protestano contro l’Ivass (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni) con uno sciopero generale indetto per martedì 27 aprile. L’obiettivo: contestare i nuovi adempimenti previsti con l’emanazione del Regolamento n. 45 e del Provvedimento n. 97 che, secondo gli addetti ai lavori, non fanno altro che aumentare la burocrazia. Lo sciopero è stato indetto dallo Sna (Sindacato nazionale agenti di assicurazione) con il Presidente Claudio Demozzi che ha spiegato: "Le nuove disposizioni normative, così come volute dall’Istituto di Vigilanza, mortificano la figura dell’Intermediario professionista".