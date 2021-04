Fed, Powell: “Riapertura veloce rischio per economia"

La Fed sosterrà l'economia fino a quando la ripresa non sarà completa, ha affermato il presidente della banca centrale americana, Jerome Powell, in un’intervista all’emittente americana CBS mettendo però in guardia dai rischi di una riapertura troppo rapida.

Le parole di Powell

"L'economia sembra essere a un punto di svolta", ha spiegato Powell. La crescita, infatti, nella seconda metà dell'anno sarà molto forte, così come sarà forte la crescita del mercato del lavoro. Su questa linea, gli analisti prevedono una crescita del 6-7% per il 2021, la velocità maggiore dagli anni '80. "Valuteremo un aumento dei tassi di interesse quando la ripresa del mercato del lavoro sarà completa e quando torneremo alla massima occupazione e all'obiettivo di inflazione al 2%. Ci vorrà del tempo prima" che questo accada, ha concluso il numero uno della Banca Centrale. “Uno dei rischi per la ripresa Economica”, ha, però avvertito il presidente della Fed, è riaprire troppo velocemente. l rischio maggiore per l'economia americana - in questo momento - è il virus.