Bollette, da aprile rincari per luce +3,8% e gas 3.9%

Secondo uno studio dell'Unione Nazionale Consumatori, gli aumenti stabiliti dall'Arera, equivalgono per una famiglia tipo a 21 euro in più per la luce e 39 euro per il gas su base annua. Una maggior spesa complessiva pari a 60 euro. Ma secondo Arera, considerando i cali di prezzo nei trimestri precedenti, le famiglie spenderanno quest’anno lo 0,7% in meno rispetto ai 12 mesi precedenti

Il trend di crescita dei prezzi delle materie prime porterà nel secondo trimestre dell'anno ad un aumento delle bollette dell'energia in tutela del 3,8% per l'elettricità e del 3,9% per il gas. Secondo Arera, per la luce la spesa per la famiglia-tipo nell'anno compreso tra il primo luglio 2020 e il 30 giugno 2021 sarà di circa 517 euro, (-0,7%) rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente con un risparmio di circa 4 euro su base annua; per la bolletta gas la spesa sarà di circa 966 euro (-5,2%) con un risparmio di circa 52 euro su base annua.

Codacons: “Vera stangata, troppe imposte”



Di "vera e propria stangata per le tasche dei consumatori italiani", parla il Codacons. "Per il secondo trimestre consecutivo le tariffe salgono, confermando un trend al rialzo determinato sia dalle speculazioni sui mercati all'ingrosso dell'energia, sia dal caro-benzina che, esattamente come previsto dal Codacons nei giorni scorsi, ha avuto effetti diretti sulle tariffe - afferma il presidente Carlo Rienzi. “Le bollette energetiche degli italiani risultano così tra le più alte d'Europa, e sulla spesa degli italiani per luce e gas pesa una tassazione oramai insostenibile: quasi la metà della bolletta del gas se ne andrà dall'1 aprile per oneri e imposte (il 43,1%), mentre per l'elettricità la tassazione pesa per il 33,1% su ogni fattura".