Recovery plan, Spagna e Francia tra i più rapidi: Italia indietro

Ma la scadenza è per tutti la stessa: entro il 30 aprile i governi dovranno far pervenire ai tecnici di Bruxelles i propri recovery plan. Solo a partire da allora la Commissione potrà valutarli, prendendosi fino a due mesi di tempo, prima che lo faccia il Consiglio europeo – in particolare i ministri dell’economia dei vari governi nazionali – per un altro mese. Solo alla fine di questo processo potrà essere inviato il pagamento del 13% delle risorse promesse, come anticipo.

Probabilmente non è un caso che tra i Paesi più rapidi e motivati a formulare il proprio Recovery plan ci siano quelli che ci guadagneranno di più, come mostra il monitoraggio di Sky TG24 . Al di fuori della Francia, tutti gli altri Stati riceveranno più soldi di quanti dovranno rimborsarne nei prossimi decenni. Nella stessa condizione è anche l’Italia – che si stima ricaverà circa 30 miliardi netti di sussidi, tolti quelli che andranno restituiti entro il 2058 – che però non compare tra i Paesi di testa. Evidentemente la crisi politica ha ritardato l’azione del governo, che a dir la verità nemmeno prima del cambio a Palazzo Chigi risultava tra quelli più a buon punto. La prima proposta del piano italiano è stata infatti pubblicata a gennaio, mentre la Francia lo aveva fatto a settembre , la Spagna a ottobre e la Germania a dicembre .

Clicca qui se non vedi il grafico.

La ratifica dei parlamenti nazionali

E quello dei recovery plan non è l'unico fronte aperto per rendere realtà i 750 miliardi europei promessi tra il 2021 e il 2026. I parlamenti nazionali devono infatti ratificare, per fare arrivare effettivamente i soldi, il debito europeo. E per ora, come ha twittato il commissario europeo Johannes Hahn, l'hanno fatto solo in 13 su 27 (questa volta, Italia inclusa). Gli altri parlamenti, evidentemente, stanno incontrando delle difficoltà: come quello polacco, in cui secondo il Financial Times sul voto si potrebbe spaccare la maggioranza di governo.