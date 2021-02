L'inflazione spaventa le borse. Ma gli esperti rassicurano

Gli investitori stanno guardando con attenzione alle prospettive di crescita dell'economia, con l'intensificazione della campagna di vaccinazione. Alcuni tassi di interesse da diversi giorni stanno aumentando, possibile segno di un incremento futuro del tasso di inflazione (cioè del costo del denaro). Infatti quando l'economia cresce, aumenta anche il tasso di inflazione. E così si muovono all'insù anche i rendimenti di titoli azionari e obbligazionari, mentre scendono i prezzi dei titoli.

Nell'ultima settimana Nasdaq (indice che incorpora in particolare titoli finanziari) e Dow Jones (che invece rappresenta l'andamento di aziende più "tradizionali") si sono mossi in modi diversi. Il primo è sceso del -3,2 per cento, segno forse che i titoli tecnologici spinti molto dalla pandemia ora stanno un po' perdendo appeal, mentre il Dow Jones è debolmente cresciuto.

Abbiamo chiesto a Sky TG24 Business un parere sulla condizione di salute dei mercati a Matteo Astolfi, Managing Director di Capital Group in Italia. Guarda nel video la sua risposta.

Clicca invece qui per vedere la puntata integrale di Sky TG24 Business. Sono stati nostri ospiti Pietro Calì (Analista finanziario Copernico SIM) e Mirko Sanna (Direttore financial services di S&P Global Ratings).