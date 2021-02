ArcelorMittal, Consiglio Stato: "No a richiesta sospensiva"

Secondo il presidente di sezione "non sono stati comprovati elementi tali da far ritenere che l'eventuale accoglimento della domanda cautelare in sede collegiale non sarebbe idonea a soddisfare gli interessi dell'appellante" Condividi:

È stata respinta la richiesta di sospensiva presentata da ArcelorMittal al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar di Lecce che impone all'azienda di ottemperare all'ordinanza del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e di spegnere gli impianti dell'area a caldo entro il 14 aprile. Secondo il presidente di sezione, "non risulta e non è stata comprovata la circostanza che, in assenza di immediate misure cautelari, per l'appellante si produrrebbe uno specifico pregiudizio irreparabile, prima della data dell'11 marzo 2021", quando si riunirà l'organo collegiale.

La richiesta approfondimento Processo Ilva, pm chiede condanne per i fratelli Riva e per Vendola ArcelorMittal aveva chiesto un "decreto cautelare monocratico" d'urgenza ritenendo che il termine di 60 giorni per la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto "sta già decorrendo a partire dalla pubblicazione della sentenza del Tar (del 13 febbraio scorso) e questo di per sé costituisce un gravissimo pregiudizio". Ma secondo il presidente della Quarta Sezione del Consiglio di Stato Luigi Maruotti, "non sono stati comprovati elementi tali da far ritenere che l'eventuale accoglimento della domanda cautelare in sede collegiale non sarebbe idonea a soddisfare gli interessi dell'appellante".