Lvmh punta a Birkenstock: verso offerta da oltre 4 miliardi di euro

Il ruolo del colosso Lvmh

Ora però l'ipotesi di una vendita, già avanzata su alcuni quotidiani tedeschi una decina di giorni fa, si fa strada e protagonista sarebbe proprio il colosso francese di Bernard Arnault. Ciò avverrebbe attraverso il fondo di private equity L Catterton, creato nel 2016 unendo la società di investimenti Catterton con il segmento private equity di Lvmh, e che gestisce oltre 22 miliardi di dollari di asset. L'offerta per acquisire Birkenstock, debiti compresi, sarebbe tra i 4 e i 4,5 miliardi di euro. Non viene inoltre esclusa una partecipazione di minoranza diretta, per una piccola quota, della stessa Lvmh, che alcuni analisti indicano comunque come potenzialmente vantaggiosa.

Le trattative

Le trattative, che non sarebbero ancora state abbandonate dall'offerente, con Cvc Capital Partners erano state quotate per cifre analoghe alle attuali. L'altro nome messo in campo da voci di stampa, Permira, aveva agito nel campo delle calzature giusto un anno fa, quando aveva annunciato di volere la maggioranza di Golden Goose, con le sue sneaker di lusso acquisite nel marzo 2017 da The Carlyle Group.

La posizione di Birkenstock

Da Birkenstock, sulle ipotesi di cessioni, nelle scorse settimane avevano solo sottolineato che il "successo sostenibile e continuo sta suscitando ripetutamente l'interesse degli investitori a esaminare opportunità di collaborazioni strategiche, anche in combinazione con la partecipazione finanziaria. L'attuale situazione di mercato, nel complesso molto caratterizzata da consolidamenti e mutamenti, offre ovviamente molti terreni fertili per accese speculazioni". Il gruppo tedesco inoltre resta concentrato sull'ampliamento della produzione in Germania, come annunciato una settimana fa, per soddisfare la domanda di prodotti, forte nonostante le restrizioni dovute alla pandemia.