Cambio al vertice di Sky: Darroch diventa Chairman, Dana Strong Ceo

Avvicendamento al vertice del gruppo Sky. Jeremy Darroch diventa executive chairmain, mentre il Group Ceo di Sky sarà Dana Strong, fino a oggi President Consumer Services di Comcast Cable, il più grande operatore broadband pay tv degli Stati Uniti.

Darroch è stato per 13 anni amministratore delegato del gruppo, guidando l’azienda nella fase della più grande espansione nel mondo dei contenuti, dallo sport all’intrattenimento, alle produzioni originali, fino alla nuova fase del gruppo che l’ha visto entrare e crescere nel mercato delle telecomunicazioni. Per garantire la transizione rimarrà nel suo nuovo ruolo di Executive Chairmain fino alla fine del 2021, per poi diventare advisor del gruppo.

Dana Strong arriva a Sky dopo oltre 25 anni di esperienza nel mondo dell’industria media e delle telecomunicazioni. Prima dell’incarico in Comcast, infatti, era già stata ai vertici di Liberty Media e di Virgin Media. “Dana ha una straordinaria capacità di guidare crescita e trasformazione ed è la persona perfetta per prendere il timone dell’azienda”, ha detto in un comunicato Brian Roberts, amministratore delegato di Comcast, azionista e proprietaria del gruppo Sky.