Evasione, Ruffini: vale 90 mld, sarà dimezzata in 3 anni

Il direttore dell'agenzia delle entrate a Sky TG24 annuncia che punta sulla digitalizzazione per combattere il fenomeno del "nero"

"L'evasione fiscale è una risorsa alla quale bisogna attingere perché vale circa 90 miliardi, è un patrimonio da aggredire, una risorsa, una cifra con cui dobbiamo fare i conti e dobbiamo cercare di recuperarla". Così il direttore dell'agenzia delle entrate a Sky TG24 Ernesto Maria Ruffini annunciando che: "con la digitalizzazione completa io credo che in tre anni riusciremo a dimezzare l'evasione".

"Tema evasione inizia ad annoiare"

L'"Evasione fiscale è un tema che forse riusciremo ad affrontare come un ricordo anche perché

inizia a diventare un argomento, permettetemi, noioso, perché siamo sulla buona strada per sconfiggerlo", ha aggiunto. "Non siamo gli unici ad avere questo problema, non siamo una

popolazione che ha un dna che ci caratterizza diversamente dagli altri" ha poi aggiunto rivendicando "notevoli risultati non solo sul livello di recupero fiscale" ma anche "sull'aumento dei pagamenti spontanei".