Appello di Federdistribuzione: riaprire centri commerciali nei weekend

A Sky TG24 Business si approfindisce il tema della diversità di trattamento per i negozi che operano all'interno dei centri commerciali - e che restano chiusi durante i fine settimana - e quelli che si trovano al di fuori. Federdistribuzione chiede al Governo soluzioni diverse dalle attuali: guarda il video

Le motivazioni dei limiti (da ultimo contenuti del Dpcm del 4 dicembre) sono legate al contenimento della pandemia e al rischio-assembramenti, ovvio. Ma per Claudio Gradara, presidente di Ferderdistribuzione, la concentrazione dello shopping natalizio in un minor numero di esercizi può far aumentare questo stesso rischio.

Nella puntata del 9 dicembre, spazio anche a un chek-up sullo stato di salute delle aziende italiane con Renato Panichi, responsabile del corporate rating (le 'pagelle' sulle socità) di S&P, e con Marco Pezzana, amministratore delegato di Vitec Imaging Solutions, che spiega i nuovi scenari geopolitici di rientro della porduzione nel nostro Paese: rivedi l'intera puntata cliccando qui.