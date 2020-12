Effetto covid sugli italiani, mettono da parte 20% in più di risparmi

Il 2020 ha segnato un cambiamento profondo nelle abitudini di risparmio dei cittadini: secondo uno studio del Centro Einaudi, gli italiani, timorosi del futuro dopo la crisi dovuta alla pandemia, hanno messo da parte, sul conto corrente, molti più soldi che in passato, invece di spenderli. Per una serie di fattori analizzati nella puntata di Sky Tg24 Business. Guarda il video

Spendiamo di meno e mettiamo più soldi da parte, preoccupati dalla pandemia e dal futuro. Maximilian Cellino de "Il Sole 24 ore" illustra a SkyTg24 Business come sta cambiando il risparmio degli italiani, a causa del forzato stop alle spese (soprattutto durante il lockdown di marzo e aprile) ma anche per altri fattori. Denaro infruttifero, quello che si accumula sui conti correnti bancari? Potrebbe essere utilizzato in altro modo? Se sì, in quali modi? Tutti temi analizzati nella puntata dell'8 dicembre di Sky Tg24 Business, insieme alla questione della digitalizzazione degli investimenti col professor Marco Giorgino del Politecnico di Milano. E e poi c'è il punto su MES e Recovery Fund tracciato dall'economista della Luiss Marcello Messori: rivedi la puntata cliccando qui